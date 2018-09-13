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Джимми Картер: при Трампе США не будут поддерживать права человека

Политика

А также не будут защищать окружающую среду

Джимми Картер: при Трампе США не будут поддерживать права человека
Grace
Джимми Картер

Вашингтон, 13 сентября 2018, 10:49 — REGNUM  Бывший президент США Джимми Картер заявил, что его страна не изменит политику в области прав человека и защиты окружающей среды пока ее возглавляет президент Дональд Трамп, сообщает 13 сентября Associated Press.

Данное заявление было сделано в рамках стартовавшей в Соединенных Штатах предвыборной кампании, в ходе которой американцы выберут своих представителей в Конгресс страны. Картер, агитировал за Демократическую партию, членом которой он является.

Напомним, президент США Дональд Трамп является членом Республиканской партии, для которой характерны скептическое отношения к институту прав человека и предпочтение политического реализма.

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