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ДНР: в Донбасс приехали инструкторы НАТО для обучения радикалов

Политика

Всего обучение проходят 187 боевиков

ДНР: в Донбасс приехали инструкторы НАТО для обучения радикалов
Цитата из х/ф «Псы». Реж. Дмитрий Светозаров. 1989. СССР
Псы войны

Донецк, 13 сентября 2018, 10:45 — REGNUM  В Донбасс прибыли инструкторы НАТО для обучения украинских войск, заявил начальник пресс-службы оперативного командования Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов, сообщает 12 сентября «Донецкое агентство новостей».

По его словам, инструкторы НАТО приехали в поселок Урзуф в 30 км от Мариуполя. Обучение у иностранных военных проходят разведчики 36-й бригады ВСУ, подразделения 3-го и 8-го полков спецназначения ВСУ, а также каратели из националистических батальонов «Аратта» и «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Руководит обучением 187 украинских боевиков полковник сил специальных операций корпуса морской пехоты США Ким Уорт. Длительность обучения — один месяц.

Напомним, игнорируя Минские соглашения, Киев завозит в Донбасс наемников для участия в боевых действиях.

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