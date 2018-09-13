Председатель Первой палаты: В Нидерландах нет потребности в русофобии

Москва, , 10:42 — REGNUM В Нидерландах нет русофобии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября, об этом заявила председатель Первой палаты Генеральных штатов Нидерландов Анки Брукерс-Кнол в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

«Ни у кого нет внутри потребности в этом, никто этого не хочет. Поэтому мысль, что мы хотим насаждать такой образ, что у нас негативное отношение к России, это неверно. Я бы хотела это подчеркнуть», — сказала политик.

В свою очередь член Первой палаты Генеральных штатов Нидерландов Франклин Ван Каппен заявил, что в Нидерландах беспокоятся об отношениях между странами, но наладить отношения поможет диалог.

«Существуют некоторые политические события, которые разделяют нас, но я уверен, что если есть добрая воля и желание решить разногласия, мы сможем это сделать. Только благодаря личным контактам можно восстановить доверие», — отметил он.

Политик также опроверг слова о том, что в Нидерландах существует русофобия.

«Я внимательно слушал, что говорили, что в Нидерландах существует так называемая русофобия. Это совершенно не так», — подчеркнул Ван Каппен.