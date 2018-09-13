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ЕС продлил индивидуальные санкции против РФ на полгода

Политика

Ограничительные меры продлены в отношении лиц и организаций

ЕС продлил индивидуальные санкции против РФ на полгода
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Опять санкции

Брюссель, 13 сентября 2018, 10:37 — REGNUM  Европейский союз (ЕС) продлил до 15 марта 2019 года индивидуальные санкции против России. Об этом сообщает в четверг, 13 сентября, пресс-служба Совета ЕС.

В сообщении говорится, что ограничительные меры продлены в отношении лиц и организаций в связи с «подрывом территориальной целостности Украины».

«Эти меры включают в себя замораживание активов и запрет на поездки, — говорится в сообщении. — В настоящее время они (индивидуальные санкции) применяются к 155 гражданам и 44 компаниям».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 г. Крыму прошел референдум, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Голосование жителей полуострова стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 г.

В марте того же года Крым вошел в состав России.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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