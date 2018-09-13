Грибаускайте: Германия для Литвы — важнейший партнер

Вильнюс, 13 сентября 2018, 10:35 — REGNUM Германия является важнейшим мировым партнером Литвы в целом ряде областей. Об этом 13 сентября, в преддверии визита в Вильнюс канцлера ФРГ Ангелы Меркель, заявила литовский президент Даля Грибаускайте.
«Германия остается для нас, пожалуй, важнейшим мировым партнером», — сказала Грибаускайте в эфире национального радио.
Так, Германия занимает второе место по товарообороту с Литвой и третье — по объему зарубежных инвестиций в экономику. Германский рынок — крупнейший для литовских товаров, напомнила она.
Глава Литвы затронула и военный аспект, напомнив, что Германия командует размещенным на территории страны сводным батальоном НАТО передового базирования. Грибаускайте выразила благодарность Меркель за «такое смелое решение».
Отношения и сотрудничество Вильнюса и Берлина абсолютно незаменимы и неизменны, подвела итог Грибаускайте.
Как сообщало ИА REGNUM, канцлер ФРГ Ангела Меркель прибудет в Литву 14 сентября. Среди тем встречи Меркель и Грибаускайте — закупки Литвой вооружения производства ФРГ.
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