Чехия сделает «первый шаг» на пути переноса посольства в Иерусалим

Прага, , 10:24 — REGNUM Власти Чехии одобрили «первый шаг» на пути к переносу посольства страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, сообщает 13 сентября Al Arabia.

В совместном заявлении основные политические лидеры Чехии, среди которых президент, премьер-министр, спикер парламента, министр обороны и министр иностранных дел, объявили о планах открытия «чешского дома» в Иерусалиме в ноябре 2018 года, что станет первым шагом на пути к переносу сюда посольства.

Напомним, 14 мая 2018 года американское посольство в Израиле было перенесено в Иерусалим, что вызвало бурю возмущения среди мусульман всего мира, а также привело к массовым акциям протеста в секторе Газа.

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