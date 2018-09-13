Наказание за увольнение предпенсионеров имеет профилактический характер

Москва, , 10:11 — REGNUM Санкции работодателю за увольнение лиц предпенсионного возраста сформируют иное отношение к работникам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября, об этом заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

«Это должно формировать иное отношение в целом к трудовым отношениям с работником, к работнику и к работникам предпенсионного возраста», — сказал Исаев.

С принятием президентского закона парламентарии переводят возрастную дискриминацию из проступков, каким она была до сих пор, в разряд преступлений.

«В данном случае мы предполагаем, что статья будет иметь, в основном, профилактический характер. Это своеобразный стоп-сигнал, красный флажок, который вешает общество», — констатировал депутат.

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