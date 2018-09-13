Польша не поддержит санкции в отношении Венгрии

Варшава, , 10:12 — REGNUM Представители Польши в Европейском союзе заявили, что будут выступать против любых санкций в отношении Венгрии, сообщает 13 сентября Reuters.

«Каждая страна имеет суверенное право проводить внутреннюю политику в соответствии со своими воззрениями», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Польши.

«Действия, направленные против членов содружества, лишь разъединяют нас, что становится причиной падения доверия к европейским институтам», — добавляется в заявлении внешнеполитического ведомства.

Напомним, Европейский парламент проголосовал за резолюцию, осуждающую Венгрию за нарушение «ценностей» Евросоюза, в частности в миграционном вопросе.

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