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Польша не поддержит санкции в отношении Венгрии

Политика

Будапешт имеет суверенное право вершить внутреннюю политику

Варшава, 13 сентября 2018, 10:12 — REGNUM  Представители Польши в Европейском союзе заявили, что будут выступать против любых санкций в отношении Венгрии, сообщает 13 сентября Reuters.

«Каждая страна имеет суверенное право проводить внутреннюю политику в соответствии со своими воззрениями», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Польши.

«Действия, направленные против членов содружества, лишь разъединяют нас, что становится причиной падения доверия к европейским институтам», — добавляется в заявлении внешнеполитического ведомства.

Напомним, Европейский парламент проголосовал за резолюцию, осуждающую Венгрию за нарушение «ценностей» Евросоюза, в частности в миграционном вопросе.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Венгрии: резолюция Европарламента — это «мелкая пакость»

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