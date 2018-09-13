Экс-президент Сальвадора Сака приговорен к 10 годам тюрьмы

Сан-Сальвадор, , 10:11 — REGNUM Бывший президент Сальвадора Элиас Антонио Сака приговорен к 10 годам тюрьмы по обвинению в коррупции, сообщает новостной портал 20 minutos.

12 сентября суд огласил приговор бывшему президенту: 5 лет тюремного заключение за присвоение государственных средств и 5 лет за отмывание денег.

Кроме того, Сака должен возместить государству $260 млн. Сака и пять высокопоставленных чиновников его периода президентства пошли на сделку со следствием и признались в преступлениях, чтобы избежать максимального срока наказания в 30 лет.

Элиас Антонио Сака возглавлял Сальвадор с 2004 по 2009 годы. Он стал первым осужденным главой государства в новейшей истории этой страны, которая отсчитывается с 1984 года, когда в стране был установлен конституционный демократический режим.