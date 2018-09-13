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Путин: У миролюбивой России нет агрессивных планов

Политика

На учениях «Восток-2018» присутствуют 87 наблюдателей из 59 стран мира

Путин: У миролюбивой России нет агрессивных планов
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Чита, 13 сентября 2018, 10:03 — REGNUM  Президент Владимир Путин заявил об отсутствии у России агрессивных планов во время полевого смотра войск в ходе маневров «Восток-2018» в Забайкалье.

Россия является миролюбивым государством. Каких-либо агрессивных намерений нет и не может быть, подчеркнул Путин.

Российская внешняя политика направлена на созидательное сотрудничество с партнерами, проявляющими к этому интерес. На учениях присутствуют 87 наблюдателей из 59 стран мира, отметил глава государства и поприветствовал зарубежных представителей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России 11 сентября стартовали самые масштабные за последние 30 лет военные учения «Восток-2018». В маневрах, которые продлятся до 17 сентября, задействованы 300 тыс. военнослужащих, более тысячи летательных аппаратов, десятки тысяч танков, корабли, суда обеспечения и другая техника.

13 сентября президент Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу наблюдал за ходом маневров, после чего отправился на смотр войск.

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Военные учения
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