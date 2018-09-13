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Киев: в правительстве нет единого мнения о прекращении сообщения с Россией

Политика

Министерство инфраструктуры Украины уверено, что прекращение железнодорожного сообщения пойдет на пользу Украине

Киев, 13 сентября 2018, 10:00 — REGNUM  Единого мнения в украинском правительстве об отмене железнодорожного сообщения с Россией нет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщает 13 сентября УНИАН.

По словам Омеляна, его ведомство считает, что нельзя сохранять сообщение со страной, которая «убивает твоих соотечественников». Однако в правительстве Украины нет единого мнения на этот счет. Омелян добавил, что 80 поездов или 200 вагонов, ежесуточно ездящих в российском направлении, можно направить на западное украинское направление, так как «Украинские железные дороги» (УЖД) испытывают дефицит с поездами.

Напомним, формально Киев считает Россию «агрессором», но реально украинское правительство продолжает очень тесно сотрудничать с РФ в сфере экономики.

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