Киев: в правительстве нет единого мнения о прекращении сообщения с Россией

Киев, , 10:00 — REGNUM Единого мнения в украинском правительстве об отмене железнодорожного сообщения с Россией нет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщает 13 сентября УНИАН.

По словам Омеляна, его ведомство считает, что нельзя сохранять сообщение со страной, которая «убивает твоих соотечественников». Однако в правительстве Украины нет единого мнения на этот счет. Омелян добавил, что 80 поездов или 200 вагонов, ежесуточно ездящих в российском направлении, можно направить на западное украинское направление, так как «Украинские железные дороги» (УЖД) испытывают дефицит с поездами.

Напомним, формально Киев считает Россию «агрессором», но реально украинское правительство продолжает очень тесно сотрудничать с РФ в сфере экономики.