«СР»: Наказание для работодателей даст гарантии «предпенсионерам»

Москва, , 09:59 — REGNUM Фракция «Справедливой России» в Госдуме будет голосовать за принятие в первом чтении президентского законопроекта, вводящего уголовное наказание за необоснованное увольнение граждан предпенсионного возраста. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 13 сентября, об этом журналистам заявил замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

«Фракция «Справедливая Россия» поддержит в первом чтении законопроект, внесённый президентом и направленный на обеспечение права лиц предпенсионного возраста на работу. За необоснованный отказ в приёме на работу лиц предпенсионного возраста, а также необоснованное увольнение лиц предпенсионного возраста нужно вести уголовную ответственность. Это создаёт дополнительные юридические гарантии этим лицам в трудоустройстве и сохранении рабочих мест», — отметил Емельянов.

Речь идёт о законопроекте, который внёс в Госдуму президент РФ Владимир Путин как дополнение правительственного законопроекта об изменениях пенсионного законодательства. В частности, правительство предлагает повысить пенсионный возраст для граждан РФ — Госдума приняла инициативу в первом чтении ещё в июле. 29 августа президент обратился к гражданам и отметил, что законопроект необходимо принимать, но его так нужно доработать. Так, Путин предложил ввести уголовное наказание для работодателей за необоснованное увольнение и отказ в приеме на работу граждан предпенсионного возраста. Под ним понимаются пять лет до выхода на пенсию. По предложению президента, за такое преступление надо ввести штраф в 200 тыс. рублей или обязательные работы до 360 часов.

Между тем, как ранее сообщало ИА REGNUM, фракция «Справедливая Россия» голосовала против принятия в первом чтении законопроекта об изменениях параметров пенсионного законодательства. Депутаты «Справедливой России» выступили резко против повышения пенсионного возраста для граждан РФ. По словам Емельянова, менять свою позицию по этому вопросу они не намерены.

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