Во Вьетнаме правозащитника приговорили к 12 годам тюрьмы

Ханой, , 09:52 — REGNUM Суд Вьетнама приговорил к 12 годам лишения свободы политического активиста, признанного виновным в попытке государственного переворота, сообщает 13 сентября Reuters.

Адвокат осужденного активиста подчеркнул, что его подзащитный борется за права человека и окружающую среду, но не участвует в попытках государственного переворота.

Несмотря на радикальные экономические реформы и открытость к социальным переменам, правящая Коммунистическая партия Вьетнама подвергается критике за цензуру в СМИ.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Вьетнама: строим АСЕАН в эпоху промышленной революции 4.0