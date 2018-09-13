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Во Вьетнаме правозащитника приговорили к 12 годам тюрьмы

Политика

Он пытался свергнуть правительство

Во Вьетнаме правозащитника приговорили к 12 годам тюрьмы
Тюрьма

Ханой, 13 сентября 2018, 09:52 — REGNUM  Суд Вьетнама приговорил к 12 годам лишения свободы политического активиста, признанного виновным в попытке государственного переворота, сообщает 13 сентября Reuters.

Адвокат осужденного активиста подчеркнул, что его подзащитный борется за права человека и окружающую среду, но не участвует в попытках государственного переворота.

Несмотря на радикальные экономические реформы и открытость к социальным переменам, правящая Коммунистическая партия Вьетнама подвергается критике за цензуру в СМИ.

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