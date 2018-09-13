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Премьер-министр Испании опровергает наличие плагиата в своей диссертации

Политика

Педро Санчес угрожает подать в суд на издание, опубликовавшее информацию о плагиате

Мадрид, 13 сентября 2018, 09:34 — REGNUM  13 сентября премьер-министр Испании Педро Санчес опроверг использование плагиата при написании своей докторской диссертации. Используя свою официальную страницу в Twitter, он пригрозил журналистам судебным расследованием.

«Появившиеся в некоторых средствах массовой информации сообщения о наличии плагиата в тезисах моей докторской диссертации абсолютно ЛОЖНЫ. Я прибегну к судебному разбирательству в защиту моей чести и достоинства, если опубликованное не будет опровергнуто», — написал Педро Санчес.

Как сообщало ИА REGNUM, испанская газета ABC изучила текст защищенной в 2012 году докторской диссертации Санчеса и обнаружила в нем наличие плагиата и другие многочисленные нарушения.

11 сентября из-за аналогичного скандала покинула свой пост министр здравоохранения Испании Кармен Монтон.

Читайте ранее в этом сюжете: ABC обнаружила плагиат в диссертации премьер-министра Испании

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Политическая жизнь Испании
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