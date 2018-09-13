Делегация Второй палаты Генеральных штатов Нидерландов намерена посетить РФ

Москва, , 09:26 — REGNUM Делегация Второй палаты Генеральных штатов Нидерландов намерена посетить Россию с визитом в октябре. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября, об этом сообщила председатель Первой палаты Генеральных штатов Нидерландов Анки Брукерс-Кнол в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

«Делегация Второй палаты парламента планирует в октябре посетить РФ и этот диалог важен», — отметила она.

Брукерс-Кнол обратила внимание на слова Володина о том, что отношения между Россией и Нидерландами сейчас испытывают определенные трудности.

«Но я думаю, что важно, что благодаря диалогу, возможности смотреть друг другу в глаза мы получим возможность решать вопросы», — подчеркнула политик.

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