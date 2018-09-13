Четверг, 13 Сентября 2018 года
10:12:29 МСК

Делегация Второй палаты Генеральных штатов Нидерландов намерена посетить РФ

Политика

Проходит встреча в Госдуме

Москва, 13 сентября 2018, 09:26 — REGNUM  Делегация Второй палаты Генеральных штатов Нидерландов намерена посетить Россию с визитом в октябре. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября, об этом сообщила председатель Первой палаты Генеральных штатов Нидерландов Анки Брукерс-Кнол в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

«Делегация Второй палаты парламента планирует в октябре посетить РФ и этот диалог важен», — отметила она.

Брукерс-Кнол обратила внимание на слова Володина о том, что отношения между Россией и Нидерландами сейчас испытывают определенные трудности.

«Но я думаю, что важно, что благодаря диалогу, возможности смотреть друг другу в глаза мы получим возможность решать вопросы», — подчеркнула политик.

Читайте ранее в этом сюжете: Спикер Госдумы надеется на развитие отношений с парламентом Нидерландов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Государственная дума РФ VII созыва
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить