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Спикер Госдумы надеется на развитие отношений с парламентом Нидерландов

Политика

Проходит встреча в Госдуме

Москва, 13 сентября 2018, 09:12 — REGNUM  Визит делегации парламента Нидерландов может придать импульс межпарламентским отношениям. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с председателем Первой палаты Генеральных штатов Нидерландов Анки Брукерс-Кнол.

«Это первый полноформатный визит делегации парламента Нидерландов. Надеемся, что он придаст импульс нашим взаимоотношениям, будет развивать парламентское измерение наших контактов, и мы будем лучше понимать друг друга», — сказал он.

При этом, по словам Володина, отношения «далеки от идеальных».

"Но думаю, что наша сегодняшняя встреча многие вопросы должна снять», — отметил спикер Госдумы.

Депутаты Госдумы независимо от фракционной принадлежности занимают общую позицию в вопросе внешней политики.

«Необходимо строить отношения на принципах дружбы, доверия и невмешательства в суверенные дела других государств», — подчеркнул Володин.

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