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Парламентские выборы в Таиланде состоятся не позднее мая 2019 года

Политика

Военные укрепляют свое положение в обществе

Бангкок, 13 сентября 2018, 09:33 — REGNUM  Власти Таиланда приняли законодательные акты, устанавливающие дату парламентских выборов в 2019 году, сообщает 13 сентября Al Jazeera.

Закон, вступающий в силу через 90 дней, устанавливает необходимость проведения парламентских выборов в течение ближайших 150 дней, а значит, голосование должно состояться не позднее мая 2019 года.

Напомним, в 2014 году в Таиланде произошел переворот, установивший в стране военную диктатуру. Новые законодательные акты призваны усилить позиции армии в обществе, а также ограничить влияние политических партий.

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