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Военный прокурор Украины: суд над Савченко и Рубаном будет в октябре

Политика

Депутат Савченко и офицер Рубан обвиняются в государственной измене

Киев, 13 сентября 2018, 09:03 — REGNUM  Суд над депутатом Верховной рады Надеждой Савченко и главой центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном будет в октябре, заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, сообщает 13 сентября «Страна.ua».

По его словам, в октябре дело обвиняемых будет передано в суд сразу, как только адвокаты ознакомятся с материалами. Матиос добавил, что следствию установлены организаторы «терактов», которые якобы хотели совершить Савченко и Рубан.

Напомним, Рубан и Савченко были арестованы в марте 2018 года по обвинению в государственной измене. Прокуратура считает, что оба обвиняемых якобы хотели совершить теракты в зданиях Верховной рады и администрации президента Украины.

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Дело Савченко
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