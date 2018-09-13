Военный прокурор Украины: суд над Савченко и Рубаном будет в октябре

Киев, , 09:03 — REGNUM Суд над депутатом Верховной рады Надеждой Савченко и главой центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном будет в октябре, заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, сообщает 13 сентября «Страна.ua».

По его словам, в октябре дело обвиняемых будет передано в суд сразу, как только адвокаты ознакомятся с материалами. Матиос добавил, что следствию установлены организаторы «терактов», которые якобы хотели совершить Савченко и Рубан.

Напомним, Рубан и Савченко были арестованы в марте 2018 года по обвинению в государственной измене. Прокуратура считает, что оба обвиняемых якобы хотели совершить теракты в зданиях Верховной рады и администрации президента Украины.