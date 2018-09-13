Джоко Видодо: Индонезия и Вьетнам — одна большая семья АСЕАН

Ханой, , 09:24 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо приветствовал сотрудничество между парламентами Индонезии и Вьетнама, которое необходимо время от времени повышать, сообщает Antaranews.

«Индонезия и Вьетнам — одна большая семья АСЕАН. Дружба между двумя странами была создана со времен индонезийского президента Сукарно и вьетнамского президента Хо Ши Мина», — заявил Джоко Видодо.

«Надеюсь, что парламентское сотрудничество между нашими странами будет способствовать развитию демократических принципов в регионе», — продолжил глава государства.

По словам президента Индонезии, необходимо постоянно совершенствовать сотрудничество между парламентами, в том числе путем взаимных визитов и тесного сотрудничества на региональных и международных межпарламентских форумах.

Стороны договорились о социально-культурном сотрудничестве. В этой области президент Индонезии также приветствовал создание городов-побратимов.

Напомним, президент Индонезии находился с визитом во Вьетнаме с 11 по 13 сентября.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия и Вьетнам договорились укреплять торговые и инвестиционные связи