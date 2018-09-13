Четверг, 13 Сентября 2018 года
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Экс-министр экономики Украины назвал условие для «разгрома РФ в пыль»

Политика

«Была бы Россия не ядерная держава»

Экс-министр экономики Украины назвал условие для «разгрома РФ в пыль»
Цитата из х/ф «Золотая лихорадка». Реж. Чарли Чаплин. 1925. США
Не в ладах с реальностью

Киев, 13 сентября 2018, 08:59 — REGNUM  Страны Североатлантического альянса могли бы «разгромить в пыль» Российскую Федерацию, если у нее не было бы ядерного оружия. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, комментируя маневры «Восток-2018».

"Была бы Россия не ядерная держава, все давно бы решилось… — считает Суслов. — НАТО бы ее (РФ) давно разгромило в пыль».

По его мнению, в настоящее время Россия в ходе учений «демонстрирует мускулы» для того, чтобы другие страны избегали военного конфликта с ней.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самые масштабные за последние 30 лет военные учения «Восток-2018» проводятся в России с 11 по 17 сентября.

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