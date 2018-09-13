Четверг, 13 Сентября 2018 года
10:15:12 МСК

«Большой шаг»: США из-за санкций проигрывают борьбу за российский рынок

Политика

Американские компании испытывают серьезные ограничения

«Большой шаг»: США из-за санкций проигрывают борьбу за российский рынок
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Санкции

Москва, 13 сентября 2018, 08:45 — REGNUM  Сделка Alibaba Group и российских компаний на Восточном экономическом форуме ограничивает возможности американских компаний. Об этом 12 сентября заявил политолог из США, профессор Джорджтаунского университета Эндрю Качинс. В эфире программы «Большая игра» на Первом канале он по видеосвязи из Вашингтона комментировал события ВЭФ.

«Надо обратить внимание на один конкретный результат ВЭФ — объявление сделки между компаниями Alibaba, «МегаФон», Mail.ru и РФПИ организовать новую компанию электронной коммерции. Это очень большой шаг. Что он значит? То, что у американских компаний, таких как Amazon и других, возможность развивать российский рынок ограничена. И китайские компании будут играть большую роль в российской экономике», — отметил профессор.

«Американские компании, которые выходят на российский рынок, сейчас испытывают серьезные ограничения», — согласился с гостем ведущий Вячеслав Никонов.

Ранее соглашение между Alibaba c Mail.ru, «МегаФоном» и РФПИ прокомментировал и президент России Владимир Путин.

«Мы рассчитываем, что это будет серьезным вкладом в развитие электронной торговли», — сказал он.

Напомним, сделка заключена 11 сентября на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Новое предприятие будет называться AliExpress Russia. Основным владельцем станет Alibaba c 48% акций.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Восточный экономический форум
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить