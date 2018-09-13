Четверг, 13 Сентября 2018 года
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Украина начала военные учения морской пехоты в четырех областях

Политика

Помимо пехоты в учениях участвуют вертолеты

Киев, 13 сентября 2018, 08:37 — REGNUM  На Украине начались военные учения морской пехоты Военно-морских сил ВСУ, сообщает 12 сентября «Украинский военный портал».

Согласно сообщению, учения проходят в Одесской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях. В маневрах участвуют боевые вертолеты, морская пехота. Пехотинцы отрабатывают навыки противодействия десанту на берегу и удержание стратегически важных объектов. Учения пройдут с 10 по 14 сентября.

Напомним, ранее Киев провел военные учения Riverin-2018 на Дунае между Украиной и Румынией. Учения проводились между городами Измаил и Брэила. Со стороны украинских войск участвовали катера «Гюрза-М», «Чигирин», «Нежин». От Румынии — артиллерийский корабль Lascăr Catargiu и артиллерийский катер Rovine.

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Военные учения
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