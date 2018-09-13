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Свердловчане доверяют президенту: губернатор Куйвашев подвёл итоги выборов

Политика

Евгений Куйвашев на заседании правительства подвел итоги завершения большого электорального цикла в Свердловской области

Свердловчане доверяют президенту: губернатор Куйвашев подвёл итоги выборов
Иллюстрация: Kremlin.ru
Евгений Куйвашев

Екатеринбург, 13 сентября 2018, 08:34 — REGNUM  В Свердловской области было сделано все необходимое для того, чтобы избиратели в единый день голосования 9 сентября смогли прийти на избирательные участки и принять личное участие в формировании управленческих команд в муниципалитетах. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев 13 сентября на заседании правительства, подводя итоги прошедших выборов.

«В минувшее воскресенье — 9 сентября — в регионе завершился большой электоральный цикл, сформировавший вертикаль власти. В единый день голосования состоялись выборы представительных органов местного самоуправления в 15 муниципальных образованиях, в трех сельских поселениях прошли выборы глав. Свыше 320 тысяч избирателей приняли участие в голосовании», — сказал Евгений Куйвашев.

Губернатор подчеркнул, что выборы в Свердловской области прошли в полном соответствии с законодательством, с хорошим накалом конкурентной борьбы, без серьезных нарушений, способных повлиять на результат голосования.

По итогам голосования из 120 депутатских мандатов почти 70% — 82 мандата — получили члены «Единой России». Партия улучшила свой результат в Екатеринбурге по сравнению с электоральным циклом 2013 года более чем на 3%, набрав в итоге 31,57% голосов избирателей. Евгений Куйвашев выразил уверенность в том, что высокий уровень доверия уральцев к курсу президента России станет новым стимулом для развития региона.

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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