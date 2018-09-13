Макрон представит амбициозную стратегию по борьбе с бедностью

Париж, , 08:28 — REGNUM План борьбы с бедностью, который президент Франции Эммануэль Макрон представит 13 сентября, будет опираться на два «столпа», а именно предотвращение нестабильности, особенно среди молодого населения, и помощь в поиске работы, сообщает Europe1.

Это «очень амбициозная стратегия, дорогостоящая и с множеством новых мер», — заявил советник главы государства во время встречи с прессой.

План предусматривает открытие большего количества центров для детей из неблагополучных районов и введение социальных тарифов в школах. Возраст обязательного образования будет повышен с 16 до 18 лет.

Как сообщает издание, во Франции почти 9 млн бедных, в том числе 3 млн детей.

Всеобщее медицинское страхование будет распространяться на несколько миллионов человек.

Государство также будет сотрудничать с социальными службами, чтобы расширить мониторинг за неблагополучными детьми, которые «слишком часто останавливаются, когда достигают совершеннолетия».

Что касается «второго столпа», то Елисейский дворец обещает помощь в трудоустройстве, считая, что «возвращение к работе — лучший инструмент для борьбы с бедностью».

Напомним, Эммануэль Макрон представит новый план по борьбе с нищетой в четверг, 13 сентября, в Антропологическом музее человека в Париже.

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