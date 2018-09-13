Палестина примет меры в ответ на закрытие представительства ООП в США

Рамалла , , 08:23 — REGNUM Палестинские лидеры пообещали принять ответные меры против США, закрывших представительства Организации освобождения Палестины (ООП) в Вашингтоне, сообщает 13 сентября Al Jazeera.

«Мы думаем о многих вещах, которые мы можем сделать», — заявил член исполнительного комитета ООП Ханан Ашриви, при этом не раскрыв возможные шаги против США.

Напомним, 10 сентября администрация президента США Дональда Трампа заявила о закрытии в Вашингтоне представительства ООП, что было вызвано отказом Палестины от участия в переговорах с Израилем.

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