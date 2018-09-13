Хайко Маас: События в Хемнице нанесли ущерб имиджу Германии в мире

Берлин, , 08:22 — REGNUM Протесты против принятия беженцев в саксонском городе Хемниц навредили репутации Германии во всем мире, заявил глава немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маас, передает телеканал N-TV.

По словам министра, ксенофобские беспорядки нанесли ущерб имиджу страны. Он подчеркнул «колоссальную значимость» того, что в ответных митингах на улицы вышло очень большое количество людей, которые выступили против расизма и ксенофобии.

«За рубежом также было признано, что с тех пор в Германии высказалось множество настоящих демократов», — сказал Маас журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, после начала протестов в Хемнице власти организовали крупные промигрантские митинги в Берлине и Гамбурге, а также мобилизовали сторонников открытого общества, устроив бесплатные концерты с участием звезд в центре Хемница.

Напомним, протесты в Хемнице начались 26 августа после убийства местного жителя мигрантами с Ближнего Востока. В несанкционированных демонстрациях приняли участие 11 тыс. человек.

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