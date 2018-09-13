Четверг, 13 Сентября 2018 года
10:17:05 МСК

Хайко Маас: События в Хемнице нанесли ущерб имиджу Германии в мире

Политика

Но, несмотря на протесты ксенофобов, «правильных» демократов в стране намного больше, подчеркивает министр иностранных дел Германии

Берлин, 13 сентября 2018, 08:22 — REGNUM  Протесты против принятия беженцев в саксонском городе Хемниц навредили репутации Германии во всем мире, заявил глава немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маас, передает телеканал N-TV.

По словам министра, ксенофобские беспорядки нанесли ущерб имиджу страны. Он подчеркнул «колоссальную значимость» того, что в ответных митингах на улицы вышло очень большое количество людей, которые выступили против расизма и ксенофобии.

«За рубежом также было признано, что с тех пор в Германии высказалось множество настоящих демократов», — сказал Маас журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, после начала протестов в Хемнице власти организовали крупные промигрантские митинги в Берлине и Гамбурге, а также мобилизовали сторонников открытого общества, устроив бесплатные концерты с участием звезд в центре Хемница.

Напомним, протесты в Хемнице начались 26 августа после убийства местного жителя мигрантами с Ближнего Востока. В несанкционированных демонстрациях приняли участие 11 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Последствия Хемница: глава секретной службы ФРГ Маасен уволен не будет

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Германии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить