Керри о скрытом химоружии в Сирии: «Асад сохранил кое-что»

Вашингтон, , 08:14 — REGNUM Власти США догадывались о том, что «режим Башара Асада» уничтожил не все запасы химического оружия в Сирии. Об этом сообщил бывший госсекретарь США Джон Керри в эфире телеканала Fox News.

«Мы (власти США) знали, что Асад сохранил кое-что», — сказал 71-летний экс-дипломат.

По его словам, представители администрации президента США пытались поднять этот вопрос в Совете Безопасности ООН, но, «к сожалению, Россия начала свою игру».

Ранее Минобороны РФ сообщило, что съемочные группы боевиков в Идлибе отсняли постановочные сцены якобы применения химоружия войсками Сирии против мирных граждан.

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