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Владимир Путин поприветствовал участников маневров «Восток-2018»

Политика

Глава государства наблюдал за ходом маневров, после чего отправился на смотр войск

Чита, 13 сентября 2018, 08:08 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин поприветствовал участников военных учений «Восток-2018» в Забайкальском крае.

Глава государства вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу наблюдал за ходом маневров, после чего отправился на смотр войск.

Напомним, в России с 11 по 17 сентября проводятся самые масштабные за последние 30 лет военные учения «Восток-2018».

В маневрах задействовано несколько полигонов, 300 тыс. военнослужащих, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников, а также до 80 кораблей и судов обеспечения, около 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин.

Читайте ранее в этом сюжете: «Восток-2018». Путин прибыл в Читу на основной этап маневров

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Военные учения
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