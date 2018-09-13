Владимир Путин поприветствовал участников маневров «Восток-2018»

Чита, , 08:08 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поприветствовал участников военных учений «Восток-2018» в Забайкальском крае.

Глава государства вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу наблюдал за ходом маневров, после чего отправился на смотр войск.

Напомним, в России с 11 по 17 сентября проводятся самые масштабные за последние 30 лет военные учения «Восток-2018».

В маневрах задействовано несколько полигонов, 300 тыс. военнослужащих, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников, а также до 80 кораблей и судов обеспечения, около 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин.

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