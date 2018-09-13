МИД Франции осудил ракетные удары Ирана по курдам

Париж, , 07:49 — REGNUM Франция решительно осуждает иранские ракетные удары по иранскому Курдистану, нацеленные на курдов, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

Франция подтверждает свою приверженность суверенитету Ирака и вновь заявляет о своем беспокойстве по поводу разработки иранских ракетных программ и их применения.

«Президент и министр иностранных дел Франции регулярно обсуждали с иранскими официальными лицами свою озабоченность по поводу региональных действий Ирана», — говорится в заявлении МИД.

Напомним, 8 сентября Иран открыл огонь по штабу запрещенной в стране Демократической партии иранского Курдистана, находящемуся в Ираке. Согласно официальным заявлениям, в результате ударов пострадали несколько десятков руководителей и ключевых лиц.