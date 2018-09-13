Хун Сен подверг критике вмешательство во внутренние дела стран Индокитая

Пномпень, , 07:46 — REGNUM Премьер-министр Камбоджи Хун Сен подверг критике государства, вмешивающиеся во внутренние дела стран Индокитая, сообщает 13 сентября Al Jazeera.

Данное заявление было сделано на Всемирном экономическом форуме, проходящем во Вьетнаме. В первую очередь лидер Камбоджи имел ввиду критику парламентских выборов в своей стране, однако этим он не ограничился.

По словам Хун Сена, международный протест против событий в Мьянме также не несет под собой конструктивных оснований. Власти страны сами способны справиться со своими проблемами.

Напомним, премьер-министр Камбоджи Хун Сен пребывает у власти около 33 лет. На последних парламентских выборах в стране его партия заняла все 125 мест в законодательном органе страны, что было вызвано роспуском оппозиционной партии накануне голосования.

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