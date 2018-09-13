Четверг, 13 Сентября 2018 года
08:30:13 МСК

Хун Сен подверг критике вмешательство во внутренние дела стран Индокитая

Политика

Конкретная страна, занимающаяся подобными делами, названа не была

Пномпень, 13 сентября 2018, 07:46 — REGNUM  Премьер-министр Камбоджи Хун Сен подверг критике государства, вмешивающиеся во внутренние дела стран Индокитая, сообщает 13 сентября Al Jazeera.

Данное заявление было сделано на Всемирном экономическом форуме, проходящем во Вьетнаме. В первую очередь лидер Камбоджи имел ввиду критику парламентских выборов в своей стране, однако этим он не ограничился.

По словам Хун Сена, международный протест против событий в Мьянме также не несет под собой конструктивных оснований. Власти страны сами способны справиться со своими проблемами.

Напомним, премьер-министр Камбоджи Хун Сен пребывает у власти около 33 лет. На последних парламентских выборах в стране его партия заняла все 125 мест в законодательном органе страны, что было вызвано роспуском оппозиционной партии накануне голосования.

Читайте ранее в этом сюжете: Торжество демократии: в Камбодже начал работу парламент одной партии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Парламентские выборы в Камбодже-2018
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить