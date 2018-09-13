Военный прокурор Украины: боевики «Торнадо» могли свободно покидать СИЗО

Киев, , 07:36 — REGNUM Боевики бывшего украинского батальона МВД «Торнадо», содержащиеся в Лукьяновском СИЗО в Киеве, имели магнитные карточки для выхода на улицу, заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, сообщает 13 сентября УНИАН.

По его словам, при обыске у бандитов были обнаружены ключи и магнитные карточки, по которым задержанные могли беспрепятственно покидать изолятор. Более того, за 1,5 года в камере боевиков из «Торнадо» не было проведено ни одного обыска, хотя они должны были проводиться еженедельно.

Напомним, 9 августа бандиты из «Торнадо» устроили бунт в СИЗО против их перевода в другие тюрьмы Украины. После бунта в камере были проведены обыски, полиция нашла взрывные устройства, телефоны, дорогой алкоголь и даже мангал с шампурами.

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