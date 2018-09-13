В Приморье в активную агитацию на выборах губернатора вступили госслужащие

Владивосток, , 07:36 — REGNUM Вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков на своей странице в Facebook разместил пост с обращением к жителям Приморского края, в котором общественники региона призывают во втором туре на выборах губернатор голосовать за Андрея Тарасенко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В социальных сетях в преддверии второго тура на выборах губернатора Приморского края развернулись нешуточные баталии. Приморцы спорят, за кого голосовать, призывают и агитируют за своего кандидата.

Вице-губернатор Приморья Павел Серебряков не остался в стороне и разместил обращение к жителям края. Таким образом, он, являясь госслужащим, открыто агитирует за определенного кандидата.

«Мы считаем, что таким кандидатом является Андрей Тарасенко. Свои голоса 16 сентября отдадим ему. И обращаемся к вам с призывом — сделайте верный выбор, думайте о будущем и голосуйте за Андрея Тарасенко», — говорится в сообщении на странице вице-губернатора.

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Согласно статье 59 Избирательного кодекса Приморского края, государственным служащим запрещено заниматься агитацией. Аналогичный запрет наложен и федеральным законодательством.

«В соответствии с Федеральным законом запрещается проводить предвыборную агитацию, выпускать и распространять любые агитационные материалы:

— лицам, замещающим государственные или выборные муниципальные должности, государственным и муниципальным служащим, лицам, являющимся членами органов управления организаций независимо от формы собственности (в организациях, высшим органом управления которых является собрание, — членами органов, осуществляющих руководство деятельностью этих организаций), за исключением политических партий, при исполнении ими своих должностных или служебных обязанностей и (или) с использованием преимуществ своего должностного или служебного положения. Указание в агитационном материале должности такого лица не является нарушением настоящего запрета», — говорится в Избирательном кодексе.

В администрации Приморского края корреспонденту ИА REGNUM подтвердили, что Павел Серебряков работает — он не находится ни в отпуске, ни на больничном.

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Представитель краевого избиркома отказалась комментировать в телефонном разговоре с корреспондентом ИА REGNUM факт агитации с нарушением Избирательного кодекса.

«Мы агитацией не занимаемся», — сказала представитель избиркома и прервала телефонный разговор.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Приморья не смогли в единый день голосования 9 сентября избрать губернатора. Не один из претендентов не набрал необходимого для победы количества голосов — 50%. За кандидата от «Единой России», врио губернатора края Андрея Тарасенко проголосовали 45,56% избирателей, за кандидата от КПРФ Андрея Ищенко — 24,63%. Избирательная комиссия края назначила второй тур выборов на 16 сентября.