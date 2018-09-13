Венгерский вопрос разделил австрийский правящий тандем

Вена, , 07:38 — REGNUM Голосование в Европейском парламенте по поводу осуждающей Венгрию резолюции взывало разлад в австрийской бирюзово-голубой коалиции, пишет газета Kurier.

Члены Австрийской народной партии (ÖVP), к которой принадлежит канцлер Себастьян Курц, проголосовали за принятие резолюции. Венгерские средства массовой информации, которые до этого были благосклонны к Курцу, назвали его пособником магната и сторонника открытого общества Джорджа Сороса.

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе и его Австрийская партия свободы (FPÖ) не поддержали резолюцию. Штрахе заявил, что результаты демократических выборов в Венгрии и легитимность ее Основного Закона должны уважаться, а премьер-министр Виктор Орбан достоин ордена за его достижения в сфере защиты внешней границы Европейского союза.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне голосования Штрахе обратился к Орбану с инициативой создать правый блок в Европейском парламенте, куда войдут FPÖ и венгерская партия «Фидес». В настоящее время «Фидес», как и ÖVP, принадлежит к Европейской народной партии, а FPÖ входит в правую группу «Европа наций и свобод»

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