Внутренний туризм: под велнес-центр в Татарии перекроят границы поселений

Верхнеуслонский район, Татария, , 07:25 — REGNUM Границу двух сельских поселений Верхнеуслонского района Татарии перекроят в связи с реализацией республиканского проекта «Концепция развития внутреннего и въездного туризма в Волжско-Камском бассейне Республики Татарстан («Пять ветров»)», один из объектов которого будет построен рядом с деревней Нариман. Под строительство центра велнес-туризма определён участок свыше 30 га. Окончательно внести поправки в территориальное планирование региона депутаты Госсовета РТ должны 24 сентября 2018 года в рамках очередной сессии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Поправки затронут республиканский закон «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Верхнеуслонский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе». Под коррективы попадают границы Вахитовского и Шелаговского сельских поселений.

«На территории более 30 га планируется строительство центра велнес туризма. Земельный участок сформирован из земель лесного фонда, расположенных на территории Вахитовского сельского поселения, граничащих с деревней Нариман, которая входит в состав Шеланговского сельского поселения. Для перевода категории земельного участка из земель лесного фонда в земли населенных пунктов по согласованию с Федеральным агентством лесного хозяйства (Рослесхозом) и присоединения его к деревне Нариман необходимо, чтобы он принадлежал Шеланговскому сельскому поселению», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, цель концепции «Пять ветром» состоит в том, чтобы вовлечь в экономику туризма и сферы услуг реки Волгу и Каму, а так же Куйбышевское водохранилище. В рамках концепции в зависимости от специализации определены четыре туристических кластера: «Нариман», ориентированный на велнес-туризм и здоровый образ жизни, кластер «Камское Устье» — рыболовный и охотничий туризм, кластер «Великий Булгар» — оздоровительный и этнографический туризм и кластер «Рыбная Слобода» — детский и семейный туризм и отдых.