В Южном Судане настал мир: президент подписал договор с лидером повстанцев

Джуба, , 07:27 — REGNUM Президент Южного Судана Салва Киир подписал мирный договор с лидером повстанцев Риеком Мачаром, сообщает 13 сентября Al Jazeera.

Данным актом был положен конец гражданской войне, продолжавшейся пять лет, жертвами которой стали десятки тысяч человек. Договор был подписан в столице Эфиопии Аддис-Абебе.

В соответствии с соглашением, о договоренности подписания которого было сказано еще две недели назад, Мачар вернулся на пост вице-президента страны.

Напомним, государство Южный Судан обрело независимость лишь в 2011 году, однако отделение от Судана вызвало ряд сложностей, приведших к внутреннему конфликту, разрешить который позволило посредничество соседних государств.

Читайте ранее в этом сюжете: Эфиопия и Эритрея открыли границы

Читайте развитие сюжета: Вспышка холеры: в столице Зимбабве запретили публичные мероприятия