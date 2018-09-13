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В Южном Судане настал мир: президент подписал договор с лидером повстанцев

Политика

Данным актом был положен конец гражданской войне, продолжавшейся пять лет

Джуба, 13 сентября 2018, 07:27 — REGNUM  Президент Южного Судана Салва Киир подписал мирный договор с лидером повстанцев Риеком Мачаром, сообщает 13 сентября Al Jazeera.

Данным актом был положен конец гражданской войне, продолжавшейся пять лет, жертвами которой стали десятки тысяч человек. Договор был подписан в столице Эфиопии Аддис-Абебе.

В соответствии с соглашением, о договоренности подписания которого было сказано еще две недели назад, Мачар вернулся на пост вице-президента страны.

Напомним, государство Южный Судан обрело независимость лишь в 2011 году, однако отделение от Судана вызвало ряд сложностей, приведших к внутреннему конфликту, разрешить который позволило посредничество соседних государств.

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