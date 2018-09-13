Кадыров разъяснил конфликт Нурмагомедова и Тимати жителям Дагестана

Грозный, , 07:24 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал жителей Дагестана «не заниматься ерундой» и жить дружно. Видеозапись, в которой он прокомментировал конфликт рэпера Тимати и дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова, опубликована на странице Тимати в Instagram.

«Хабиб вес сгоняет, он нервничает, поэтому его можно понять. А вы чем занимаетесь? Ерундой занимаетесь!» — сказал Кадыров.

У себя нужно наводить порядок, тогда на Кавказ не будут приезжать ни террористы, ни гастролеры. Нужно развивать регион, развивать туризм, призвал чеченский лидер.

«Поэтому давайте жить дружно, мои любимые дагестанцы», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Дагестане был отменен концерт Егора Крида. Певцу угрожали расправой в случае приезда в республику. На фоне этого произошла словесная перепалка между бойцом Нурмагомедовым и рэпером Тимати (Тимуром Юнусовым). Позже Нурмагомедов обратился к мужчинам Дагестана, напомнив, что именно они ответственны за происходящее в регионе.

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