Жан-Клод Юнкер: весь «террористический контент» должен быть удален из сети

Страсбург, Франция, , 07:27 — REGNUM Интернет-платформам придется удалить весь «контент террористического характера» в течение часа после публикации под угрозой санкций. Об этом, как передает Europe1, заявил глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

«Сейчас Комиссия предлагает новые правила, с тем чтобы любой террористический контент, размещенный в Интернете, был удален в течение одного часа, потому что именно в этот период он оказывает наибольшее влияние», — заявил Жан-Клод Юнкер, перед депутатами Европарламента.

Государства-члены «должны будут ввести эффективные, соразмерные и сдерживающие санкции за случаи несоблюдения порядка подавления онлайн-террористического контента», — говорится в заявлении комиссии. Штраф может достичь 4% от общего оборота компании за предыдущий финансовый год.

Напомним, Жан-Клод Юнкер выступил на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге 12 сентября.

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