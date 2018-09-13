Глав исполкомов обучат: Татария оценила опыт Казахстана в 8 млн рублей

Казань, , 06:29 — REGNUM Казанский (Приволжский) федеральный университет заключил с единственным поставщиком контракт на образовательную программу в сетевой форме по курсу «Лучшие практики территориального управления в Республике Казахстан». Сумма контракта составила 7 963 600 рублей, программа начинается 14 сентября и продлится до 21 сентября 2018 года, обучать будут государственных чиновников, муниципальных служащих, а также замминистра экономики РТ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В задачах программы дополнительного образования указано повышение квалификации 25 представителей Татарии, в числе которых замминистра экономики, главы районных исполкомов Татарии и иные муниципальные служащие. Первая часть курса — с 14 по 21 сентября будет проходить в Казани, а оставшиеся дни «студенты» проведут в Астане. Общий объем программы — 38 академических часов в столице Татарии и 36 часов в Астане.

«Целью заключения настоящего договора является использование механизма сотрудничества между обеими сторонами в области профессионального развития специалистов государственного управления, посредством реализации совместной образовательной программы на основании меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве», — отмечается в проекте контракта без уточнения второй стороны — исполнителя, известно, что меморандум подписан 4 июля 2018 года.

Программа реализуется КФУ за счет средств Татарии по договору оказания услуг с Фондом поддержки социальных отраслей. В числе дисциплин, которые будут в программе — введение в систему государственного управления Казахстана, современное состояние госслужбы страны, современная антикоррупционная политика, развитие сферы ЖКХ в Казахстане, формирование профессионального государственного аппарата, «региональная политика: казахстанский опыт», «система ежегодной оценки эффективности деятельности государственных и местных органов» и прочее.

Напомним, ранее университет также с единственным поставщиком заключил контракт на курсы повышения квалификации кадрового резерва главы Татарии. Программа «Эффективный руководитель: от теории к практике» обойдётся свыше 3 млн рублей. В числе будущих студентов — 17 чиновников, представителей руководства образовательных учреждений, а также бизнес-сферы. Часть курса будет проходить в Казани, а часть в Москве, где резервистов научат в том числе «лидерству в коммуникациях».

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