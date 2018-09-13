В парламенте Ирана выразили готовность помогать Афганистану

Тегеран, , 04:31 — REGNUM Консультативную помощь готовы оказать Афганистану власти Ирана, заявил председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политики иранского парламента Хешматолла Фалахатпишех, сообщает Fars News Agancy.

«Сегодня [12 сентября] я встретился с афганским послом в Тегеране. В ходе встречи я заявил о готовности Исламской Республики Иран оказать консультативную помощь Афганистану в ответ на его заявление о присутствии ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в стране, учитывая опыт Ирана в борьбе с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в стране», — сказал Фалахатпишех.

Иранский представитель подчеркнул, что указанные исламисты убивают и суннитов, и шиитов, и их деятельность «поддерживается некоторыми государствами». Он отметил, что Тегеран помогал Ираку и Сирии в борьбе с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в течение нескольких последних лет, отправив в эти страны военных советников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, усиление роли Ирана в Афганистане происходит на фоне изменения политики США в отношении Кабула.

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