Песков: Москва и Токио продолжат поиск решения проблемы мирного договора

Москва, , 01:51 — REGNUM Отказ японского правительства от предложения российской стороны заключить мирный договор без предварительных условий до конца года означает, что обе страны продолжат искать пути решения этой проблемы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя отказ японского премьер-министра Синдзо Абэ от предложения российского президента Владимира Путина, сформулированного на Восточном экономическом форуме (Владивосток), Песков сказал:

«Отсутствие мирного договора между Российской Федерацией и Японией является проблемой как для Москвы, так и для Токио, и обе стороны намерены искать решение этой проблемы».

На ВЭФ Путин предложил Абэ до конца года подписать мирный договор, отложив вопрос территориальных претензий Японии по Курилам.

«А потом, на основе этого мирного договора, как друзья, продолжим решать все спорные вопросы», — сказал Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 сентября генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга заявил, что Токио придерживается прежней позиции по заключению мирного договора с Россией: то есть предложение Москвы не устраивает.

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