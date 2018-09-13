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Многие хотели знать, что думает жена Навального после обращения Золотова?

Политика

Навальная обругала Золотова

Москва, 13 сентября 2018, 01:12 — REGNUM  Жена блогера Алексея Навального заявила, что многие интересуются ее мнением по поводу видеообращения главы Росгвардии Виктора Золотова, написала Юлия Навальная в Instagram.

«Много хороших людей пишут мне и спрашивают, что я думаю по поводу «видеообращения» главы Росгвардии Золотова к моему мужу. Расцениваю ли как угрозу. Не боюсь ли за семью», — написала Навальная.

По ее словам, вызов Навального на дуэль — это угроза всей семье, которой она не боится. Навальная обругала Золотова, заявив, что блогер еще ответит, когда освободится.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал Навального на поединок после заявления блогера о коррупции в этой структуре. Золотов упоминался в ролике Навального среди «прочих жуликов».

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Дела Алексея Навального
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