Лукашенко убыл в Узбекистан: повестка переговоров прежняя

Сергей Артеменко, , 07:33 — REGNUM

Александр Лукашенко 12 сентября направился с официальным визитом в Узбекистан, где в узком и расширенном форматах проведет переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

«Ожидается, что стороны основное внимание уделят расширению торгово-экономического сотрудничества, развитию производственной кооперации и организации сборочных предприятий по выпуску востребованной в Узбекистане техники. На переговорах также будет обсуждаться укрепление взаимодействия по целому ряду направлений — от промышленности и сельского хозяйства до гуманитарной сферы и туризма. Речь пойдет и о развитии регионального сотрудничества как эффективного инструмента наращивания торгово-экономических связей. Планируется, что президенты обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня. По итогам переговоров ожидается подписание пакета двусторонних документов о расширении сотрудничества в различных сферах и отраслях», — сказано в официальном сообщении.

Накануне, 6 сентября, новый посол Белоруссии в Узбекистане Леонид Маринич вручил верительные грамоты Шавкату Мирзиёеву и обсудил с ним «состояние и перспективы развития белорусско-узбекских отношений, а также предстоящие мероприятия на высшем уровне». На степень внимания официального Минска к Ташкенту указывает уже тот факт, что до 2018 года Маринич не имел никакого отношения к дипломатической службе, тем более к Узбекистану.

Согласно официальной биографии Леонида Маринича, родился он в 1960 году в деревне Метявичи (Минская область), Республика Беларусь, трудовую деятельность начал в 1982 году сразу с должности главного инженера колхоза «Память Ильича» (Брестская область). В 1984—1985 годах он кровельщик 2 разряда в новополоцком стройуправлении (Витебская область), автослесарь 3 разряда и формовщик минского ПО «Минскжелезобетон». В 1986 году он вернулся в колхоз «Память Ильича» и до 2018 года продвигался по аграрной линии, дорос до первого зама главы минсельхозпрода Белоруссии. На одном рабочем месте долго не задерживался, но в конечном итоге личным примером продемонстрировал, как сельский хлопец может «выбиться в люди».

Впрочем, власти Белоруссии никогда не рассматривали постсоветскую Среднюю Азию (досоветский Русский Туркестан) как приоритет во внешнеэкономической и уж тем более внешнеполитической «многовекторной» деятельности. Исключением на короткий промежуток времени стала Туркмения периода Сапармурата Ниязова («Туркменбаши»), да и то в связи с возможностью освоить туркменские деньги в рамках проекта Гарлыкского ГОК, что хорошо проиллюстрировано статистикой двустороннего товарооборота.

Поэтому посольства Белоруссии в этих краях изначально были синекурами, а более-менее серьёзные вопросы решались на уровне глав государств, что объяснимо схожестью политических культур и режимов. Посольство Узбекистана в Минске и вовсе открылось только в 2018 году, что тоже говорит о внимании Ташкента к белорусскому потенциалу.

Судя по информации посольства Белоруссии в Узбекистане, политические отношения между постсоветскими республиками развились до семи абзацев текста, помещающегося на одну страницу А4 крупным шрифтом. Среди важнейших событий — посещение Александром Лукашенко могилы Ислама Каримова пролётом из Пакистана: «В целях почтения памяти первого президента Республики Узбекистан Каримова И.А. в октябре 2016 года президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко посетил г. Самарканд. Во время визита А.Г. Лукашенко лично выразил соболезнования вдове И.А. Каримова и провел рабочую встречу с исполняющим обязанности президента Республики Узбекистан Мирзиёевым Ш.М.».

Отношения с новым узбекским лидером у Лукашенко явно лучше, о чём говорят ежегодные встречи. Сотрудники МИД Белоруссии в Туркмении не заметили, но в июне сего года Лукашенко и Мирзиёев уже встречались на саммите ШОС в китайском Циндао. Белорусский лидер традиционно не скупился на гипертрофированные похвалы как периоду правления Каримова, так и нынешнему узбекскому руководству.

Культурно-гуманитарное сотрудничество Белоруссии и Узбекистана поместилось в четыре абзаца. Самый объёмный из них посвящён, видимо, самым серьёзным усилиям, приложенным высокооплачиваемыми бюджетниками за всё время их деятельности: «совместно с узбекской стороной удалось восстановить в мае 2017 года памятную доску Якубу Коласу в г. Ташкенте, а в сентябре 2017 года — установить барельеф поэту. Также в рамках тематических мероприятий организована выставка из фондов Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа и круглый стол, приуроченный к ташкентскому периоду жизни и творчества Якуба Коласа (ноябрь 2017 года, г. Ташкент)».

Торгово-экономическое сотрудничество Узбекистана с Белоруссии отсчитывается белорусскими дипломатами с 2012 года, хотя дипотношения между прошедшими ребрендинг БССР и УзССР установлены в 1993 году. Тем самым глава МИД Белоруссии Владимир Макей даёт понять, что экономическая основа двусторонних отношений возникла относительно недавно.

Товарооборот между Узбекистаном и Белоруссией, судя по сайту белорусского посольства, застыл в январе-октябре 2017 года на отметке $ 196,1 млн, что характеризует компетентность белорусских дипломатов и приложенные ими усилия к подготовке нынешнего визита на высшем уровне. По другим источникам, за все годы двустороннего сотрудничества максимума взаимный товарооборот достиг в 2008 году и составил $167 млн. В прошлом году он превысил отметку $130 млн и за I полугодие 2018 года составил около $100 млн, демонстрируя стремление достичь отметки 10-летней давности.

«Основу белорусского экспорта в текущем году составили: специфические товары, полиацетали и полиэфиры простые прочие, смолы эпоксидные, шасси с двигателями для автомобилей, дорожная и строительная техника, тракторы, лекарственные средства, расфасованные для розничной продажи, нефтепродукты, лесоматериалы продольно-распиленные, мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, картофель, счетчики подачи или производства газа, жидкости и электроэнергии, арматура для трубопроводов», — сообщают сотрудники белорусской дипмиссии.

«Из Узбекистана поставлялись пряжа хлопчатобумажная с содержанием хлопковых волокон 85 процентов и более, виноград свежий или сушеный, полимеры этилена, фрукты сушеные, смеси орехов или сушеных плодов, волокно хлопковое нечесаное, оборудование для термической обработки материалов, автомобили легковые, проволока медная, одежда мужская, женская, детская, включая нижнее белье, чулочно-носочные изделия», — информируют они о белорусском импорте из страны пребывания.

Под торговлей «специфическими товарами» обычно понимается торговля оружием. Основа взаимной торговли не меняется, сальдо для белорусской стороны традиционно положительное.

К визиту Лукашенко в Узбекистан запланировано мероприятие, которое госСМИ преподносят как бизнес-форум с ожидаемыми контрактами на $100 млн и более. Обычно к таким визитам готовится подписание ранее подготовленных контрактов, чтобы обосновать результативность прогона роскошного «Боинга» покойного Ниязова, выкупленного Лукашенко для перелётов за пределы Белоруссии. В частности, во время нынешнего визита ожидается подписание документов о поставках в Узбекистан белорусских тракторов примерно на $15 млн, а также различных меморандумов о сотрудничестве в сферах образования и культуры. Среди них — меморандум о проведении форума регионов Белоруссии и Узбекистана.

Уровень отношений между Узбекистаном и Белоруссией трудно назвать высоким, а сами отношения — развитыми. Постсоветские республики ограничиваются скромным объёмом взаимной торговли, из более-менее заметных кооперационных проектов — три относительно небольших предприятия по сборке белорусской техники. Белорусы не интересуются ситуацией в Узбекистане, многие молодые люди без помощи google едва ли назовут столицу республики, некогда входившую в «дружную семью братских народов» СССР.