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Авторов прослушки глав силовых ведомств будут искать внутри Армении

Политика

11 сентября в Youtube появилась аудиозапись разговора директора Службы национальной безопасности Артура Ванецяна и главы специальной следственной службы Сасуна Хачатряна, где они обсуждают ситуацию по резонансным уголовным делам

Авторов прослушки глав силовых ведомств будут искать внутри Армении

Ереван, 13 сентября 2018, 00:32 — REGNUM  В прослушивании телефонного разговора глав Службы национальной безопасности и Специальной следственной службы Армении премьер-министр Армении Никол Пашинян не видит внешнего следа. Об этом 12 сентября он заявил журналистам.

Пашинян ранее уже давал оценку прослушиванию: заговор против государственности Армении. Косвенно слова Пашиняна об отсутствии внешнего следа подтверждает и возбужденное генпрокуратурой Армении уголовное дело.

«В генеральной прокуратуре возбуждено еще одно уголовное дело по части 1-й статьи 309-й (превышение должностных полномочий) углового кодекса Армении. Проведение расследования также поручено Следственному комитету республики», — отмечается в сообщении генпрокуратуры.

Ранее следственный комитет Армении получил и принял в производство дело по факту прослушки, записи и распространения тайны разговора директора СНБ и главы ССС, возбужденное в генеральной прокуратуре Армении по признакам части 1-й статьи 146-й (Незаконное нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений граждан) и пункта 4-го части 3-й статьи 254-й (Неправомерное завладение компьютерной информацией, совершенное в целях получения информации, имеющей особую ценность).

11 сентября в Youtube появилась аудиозапись разговора директора Службы национальной безопасности Артура Ванецяна и руководителя специальной следственной службы Сасуна Хачатряна, где они обсуждают ситуацию по резонансным уголовным делам, возбужденным в Армении в отношении бывших госчиновников. В частности, в разговоре затрагивается тема допроса экс-президента Роберта Кочаряна, ареста и выдвижения обвинения генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову.

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Политическая жизнь Армении
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