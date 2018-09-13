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В окружении акциониста Верзилова высказали версию его отравления

Политика

Члена Pussy Riot отравили?

Москва, 13 сентября 2018, 00:37 — REGNUM  Участника Pussy Riot Петра Верзилова могли отравить, считают его близкие, сообщает Мash.

Уточняется, что Верзилову было плохо несколько дней, а 11 сентября «произошел кризис». По словам девушки, которая вызвала ему скорую, он «не принимал никаких препаратов и у него не было никаких травм».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным СМИ, Верзилов 12 сентября попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Ему поставлен диагноз «вертебро-базилярная недостаточность».

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Дело Pussy Riot
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