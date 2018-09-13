Акционист Верзилов доставлен в реанимацию

Москва, , 00:28 — REGNUM О госпитализации в токсикологическую реанимацию участника Pussy Riot Петра Верзилова 13 сентября сообщает Мash.

Отмечается, что ему поставлен диагноз «вертебро-базилярная недостаточность». Состояние Верзилова тяжелое: затуманенное сознание, бред. По предварительным данным, угрозы для жизни деятеля нет.

Напомним, Верзилов известен как участник скандальной группы Pussy Riot. В конце июля он был задержан нарядом ОМОН при выходе из спецприемника, где он находился после скандальной акции во время финала ЧМ-2018.

Читайте подробнее: Вышел, но не надолго: акциониста из Pussy Riot задержал ОМОН

Читайте развитие сюжета: В окружении акциониста Верзилова высказали версию его отравления