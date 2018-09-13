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Акционист Верзилов доставлен в реанимацию

Политика

Назван диагноз

Москва, 13 сентября 2018, 00:28 — REGNUM  О госпитализации в токсикологическую реанимацию участника Pussy Riot Петра Верзилова 13 сентября сообщает Мash.

Отмечается, что ему поставлен диагноз «вертебро-базилярная недостаточность». Состояние Верзилова тяжелое: затуманенное сознание, бред. По предварительным данным, угрозы для жизни деятеля нет.

Напомним, Верзилов известен как участник скандальной группы Pussy Riot. В конце июля он был задержан нарядом ОМОН при выходе из спецприемника, где он находился после скандальной акции во время финала ЧМ-2018.

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Дело Pussy Riot
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