Экс-президент поздравил народ Армении «с новым диктатором»

Ереван, , 00:05 — REGNUM Премьер-министр берёт на себя ответственность за аресты, чего вообще не имеет право делать по Конституции, не имеет право даже близко подходить. Об этом заявил экс-президент Армении Роберт Кочарян, комментируя слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что берёт на себя политическую ответственность за все аресты, которые имеют политическую огласку.

«Он этим не только грубо нарушает Конституцию, нарушаются ряд законов. Вот это и есть свержение конституционного строя», — заявил Кочарян в интервью yerevan.today. По его словам, такие заявления прямым текстом не делают даже диктаторы.

«Я должен поздравить народ Армении с тем, что мы получили нового диктатора. Разве это было целью революции? Я очень сомневаюсь», — сказал экс-президент, который обвиняется в насильственном свержении конституционного строя за поствыборные события в феврале-марте 2008 года.

По его мнению, на митингах разные люди могут чересчур воодушевляться, но государственный деятель должен быть таким, чтобы у него язык не опережал мысли, так как последствия этого могут быть губительными для государства. При этом Кочарян напомнил, что вопрос демократии Армении уже будет рассматриваться в инстанциях Совета Европы.

По мнению экс-президента, запись телефонного разговора между главами Службы национальной безопасности и Специальной следственной службы лишний раз доказывает, что он подвергается политическому преследованию. По словам Кочаряна, он сейчас находится на свободе лишь по той причине, что судья Апелляционного суда, который слушал его дело, имеет славу неподкупного и принципиального человека во всей судебной системе.

Отвечая на слова о том, что в Армении появился новый диктатор, премьер Армении Никол Пашинян заявил: «Я знаю, что в Армении больше никогда не может быть диктатора, не потому, что я или кто-то из нашей команды такой хороший, а потому, что в Армении живут люди и граждане, которые уложат на асфальт любого диктатора, который подумает, что он сильнее или важнее, чем гражданин Армении».

Примечательно, что заявление о том, что в Армении рождается диктаторский режим, сделал сегодня также президент Азербайджана Ильхам Алиев. Это заявление азербайджанского лидера стало довольно популярным у сторонников Кочаряна, которые в Facebook активно распространяли слова Алиева. В частности в этом была замечена племянница Кочаряна.