Четверг, 13 Сентября 2018 года
01:40:53 МСК

Reuters: Турция перебрасывает в Идлиб войска, оружие и боеприпасы

Политика

«Турецкие наблюдательные посты в Идлибе, по сути, стали постоянными военными базами»

Reuters: Турция перебрасывает в Идлиб войска, оружие и боеприпасы
Турецкие войска

Анкара, 13 сентября 2018, 00:01 — REGNUM  Турция усиливает свою военную группировку на территории сирийской провинции Идлиб, перебрасывает туда вооружение и боеприпасы, сообщает 12 сентября информагентство Reuters со ссылкой на неназванные источники среди турецких военных и подконтрольных им отрядов боевиков.

По информации агентства, 12 наблюдательных постов турецких военных на территории провинции Идлиб укреплены до состояния стационарных военных баз.

Представители подконтрольных Турции незаконных вооруженных формирований заявили журналистам, что в Идлиб прибыли десятки танков и бронемашин, а также сотни «бойцов спецназа». Кроме того, они утверждают, что Турция увеличила поставки сирийской «оппозиции», в том числе и боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, официальная Анкара призывает воздержаться от проведения в Идлибе «традиционной» военной операции, так как это повлечет широкомасштабную волну беженцев, с которой Турция может не справиться из-за нехватки ресурсов.

Читайте ранее в этом сюжете: Эсминец Bulkeley усилил группировку ВМС США в Средиземном море

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить