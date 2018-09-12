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Керри: Демократам не нужно стремиться объявить импичмент Трампу

Политика

Это ошибка

Вашингтон, 12 сентября 2018, 23:57 — REGNUM  Бывший государственный секретарь США Джон Керри считает ошибкой стремление демократов добиться импичмента президента Дональда Трампа. Об этом Керри заявил сегодня, 12 сентября, в эфире Fox News.

По мнению Керри, говорить об импичменте — это ошибка.

«Я считаю, что это ошибка — говорить об импичменте. Нам не стоит политизировать это…», — сказал Керри.

Бывший государственный секретарь также предостерег демократов и заявил, что к вопросу импичмента Трампу нужно подходить аналитически.

«Нам следует быть осторожными и подходить к этому вопросу аналитически, никаких улик ещё нет. Расследование Мюллера должно следовать по намеченному пути, после этого можно будет судить», — подчеркнул Мюллер.

Напомним, что в США продолжается расследование специального прокурора Роберта Мюллера о якобы связях Трампа с Россией. Именно на основании результатов этого расследования Трампу может быть объявлен импичмент.

Что касается Керри, то он был государственным секретарем при президенте-демократе Бараке Обаме. Ряд политических сил в США даже прочили Керри в кандидаты в президенты от Демократической партии, но он отказался.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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