Франция заявляет о необходимости европейской стратегической автономии

Париж, , 23:31 — REGNUM Американский ресурс Defense News сообщает, что во Франции на военной базе Сатори к западу от Парижа прошло мероприятие Summer Defense University. Оно проводится каждый год и длится два дня. На данное мероприятие приглашаются старшие офицеры Вооруженных сил Франции, парламентарии и руководители промышленных предприятий.

Встречу организует мозговой и аналитический центр CEIS. На эти совещания высокого уровня Франция также приглашает должностных лиц и политических лидеров других стран.

Во время своего выступления начальник главного штаба ВС Франции генерал армии Франсуа Лекуэнтр заявил, что европейские страны должны создать более скоординированные силы по всему континенту, чтобы играть ведущую роль во время конфликта в Европе.

По мнению генерала, с учетом сомнений по поводу большой хрупкости альянсов и переключения внимания США на Индо-Тихоокеанский регион Европейский континент должен все чаще самостоятельно противостоять всевозможным угрозам: силе, терроризму, гибридным атакам, кибератакам и миграции.

Франсуа Лекуэнтр считает, что «будущее обороны наций на континенте не может рассматриваться вне европейских рамок», это требует общего видения в стратегии и возможностях, Франция готова взять на себя роль европейского лидера в этом вопросе.

Конечную цель генерал определил следующим образом — необходимо построить «европейскую стратегическую автономию».

Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли также присутствовала на этом мероприятии.