Эсминец Bulkeley усилил группировку ВМС США в Средиземном море

Вашингтон, , 23:27 — REGNUM Ракетный эсминец ВМС США Bulkeley, вооруженный крылатыми ракетами «Томагавк» вошел из Атлантики в Средиземное море, показывают 12 сентября данные системы международного слежения за передвижениями морских кораблей.

Эсминец усилит группировку ВМС США, которая после его подхода будут располагать 200 ракетами «Томагавк» для возможного удара по Сирии.

Отмечается, что эсминец Bulkeley входит в группу сопровождения атомного авианосца Harry S. Truman, которая остается в Атлантике.

Как сообщало ИА REGNUM, США и их сателлиты угрожают нанести ракетный удар по Сирии в случае применения в Идлибе химического оружия. По данным Минобороны России, в этой сирийской провинции, контролируемой боевиками и террористами, уже закончены съемки постановочного видеоролика о «жертвах химической атаки Асада».

Публикация этого видео должна стать поводом для удара США по Сирии.

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